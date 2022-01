Tre ragazzi, di circa 20 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì sulla provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera.

L’automobile, una Mini Cooper, su cui erano a bordo, è finita in una scarpata, per cause ancora da accertare. Due dei giovani sono morti sul colpo mentre il terzo è deceduto in ospedale. Sul posto hanno operato 118, vigili del fuoco e carabinieri.

