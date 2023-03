Roma, la Maratona dei record: numeri e vincitori

In tutto 30 mila iscritti ai vari appuntamenti in calendario. Ben 14 mila per la sola Maratona. Vincono Taoufik Allam e Betty Chepkwony

Più di 14 mila iscritti, 11 mila in grado di completare l’intero percorso. In tutto 30 mila partecipanti, considerando i partecipanti alla Stracittadina e alla divertente Stracanina, oltre che alla staetta. Numeri da record per l’edizione numero 28 della Maratona di Roma, i cui partecipanti hanno addirittura ricevuto il saluto di Papa Francesco all’Angelus.

I vincitori della Maratona

Il marocchino Taoufik Allam, in 2h07’43”, ha vinto la Maratona di Roma, precedendo i keniani Wilfred Kigen (2h08’45”) e Rogers Keror (2h10’50”). Per l’Italia il miglior piazzamento è stato quello di Neka Crippa, che con il tempo di 2h12’10” ha tagliato il traguardo sui Fori Imperiali in sesta posizione, mentre Stefano La Rosa e Alessandro Giacobazzi hanno terminato la gara rispettivamente in ottava e nona posizione. Nella gara femminile, vittoria per la keniana Betty Chepkwony, che in 2h23’01” ha fatto segnare l’undicesimo tempo assoluto. Sul podio sono salite anche le etiope Fozya Jemal Amid (2h25’08”) e Zinash Getachew (2h25’58”).

Il saluto del Papa

Il Papa all’Angelus ha salutato i partecipanti alla Maratona di Roma. “Mi congratulo perché, su impulso di Athletica Vaticana, fate di questo importante evento sportivo un’occasione di solidarietà in favore dei più poveri”, ha detto Papa Francesco. Romano Dessì, 79 anni, atleta di Podistica Solidarietà, ha vinto la “Coppa degli ultimi” alla Maratona di Roma. A consegnarla in Piazza San Pietro è stato Erwin Benfeldt Rosada, ospite della Caritas diocesana, che ha realizzato la coppa, pensata da Athletica Vaticana e Osservatore Romano, per l’ultimo atleta che sarebbe passato in Piazza San Pietro. Papa Francesco aveva benedetto la coppa mercoledì scorso al termine dell’udienza generale.

Tre arresti

Nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione dei furti per l’afflusso dei turisti giunti a Roma per la maratona, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 9 persone in tutto il centro storico, gravemente indiziate del reato di furto aggravato in concorso. La refurtiva molto particolare è stata restituita al proprietario, un infermiere tedesco che accompagna a Roma un paziente.

Fonte: Ansa