Maltempo: temporale con grandine provoca danni in Alto Adige

Nonostante l’Italia soffra la morsa del caldo, alcune zone sono interessate dal maltempo. Un forte temporale con grandine ha provocato danni in Alto Adige. Mentre la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione in Lombardia.

Temporale con grandine provoca danni in Alto Adige

Un forte temporale con chicchi di grandine di 4 centimetri si è abbattuto nella notte su Bressanone e Sarentino, in Alto Adige. La grandine ha danneggiato autovetture e lucernari. A Bressanone si è formata una cosiddetta super cellula con 60 litri di pioggia per metro quadro in un’ora, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Grande lavoro per i vigili del fuoco.

Maltempo: Protezione Civile, allerta arancione in Lombardia

La coda di una perturbazione di origine atlantica in transito sull’Europa centrale porterà nelle prossime ore piogge e temporali sui settori alpini italiani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla serata temporali, localmente anche molto intensi e accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento, sui settori alpini, con possibili sconfinamenti sulle pianure adiacenti, di Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni, dopo una breve attenuazione, interesseranno le stesse zone anche nella giornata di mercoledì. Il Dipartimento ha dunque valutato una allerta arancione per rischio temporali su alcuni settori della Lombardia mentre l’allerta è gialla su parte di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.

Allerta rossa nell’est della Francia per il maltempo

Météo-France ha decretato l’allerta rossa per temporali su cinque dipartimenti dell’est della Francia, il livello più alto, chiedendo alla popolazione di restare a casa o ripararsi all’interno degli edifici. I dipartimenti oggetto dell’allerta rossa, decretata da questo pomeriggio alle 18, sono Haute-Saône, Doubs, Jura, Territoire de Belfort e Haut-Rhin. Une “situazione estremamente temporalesca estiva che necessita di particolare vigilanza, visto il rischio di fenomeni molto violenti”, scrive Météo-France, giustificando questa decisione piuttosto rara (solo un’altra allerta rossa per temporali è scattata in Francia nel 2022).

