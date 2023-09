Nella tarda serata di ieri manifestanti infuriati hanno dato fuoco all’abitazione del sindaco di Derna, la città libica devastata dalle inondazioni. Gli Stati Uniti offriranno ulteriori 11 milioni di dollari in aiuti. Ieri una famiglia di 5 persone è stata estratta viva dalle macerie a sette giorni dal disastro.

Libia: manifestanti bruciano la casa del sindaco di Derna

Nella tarda serata di ieri manifestanti infuriati hanno dato fuoco all’abitazione del sindaco di Derna, la città libica devastata dalle inondazioni che hanno provocato migliaia di morti. Lo riferisce il Guardian. Abdulmenam al-Ghaithi era sindaco fino alla scorsa settimana, ma dopo l’alluvione – ha riferito un ministro del governo libico orientale – il primo cittadino di Derna è stato sospeso dal suo incarico. Ieri nella città centinaia di persone hanno protestato sfogando la loro rabbia contro le autorità e hanno chiesto che vengano individuate le responsabilità del disastro che ha cancellato interi quartieri.

Derna una famiglia di 5 persone salvata dalle macerie

Una famiglia di 5 persone è stata estratta viva dalle macerie in cui era intrappolata in una zona vicina a Derna nella giornata di ieri, a una settimana dall’alluvione. Lo riferisce il Guardian. Intanto è divenuto virale in Libia il video di un giovane che cerca la mamma tra le macerie, e infine riesce a registrare la sua voce intrappolata tra i detriti. Il video, la data è imprecisata, ha rinvigorito le residue speranze di trovare sopravvissuti nelle zone colpite dal disastro.

Biden: “Altri 11 milioni alle organizzazioni umanitarie in Libia”

Gli Stati Uniti offriranno ulteriori 11 milioni di dollari alle organizzazioni locali e internazionali che stanno aiutando la Libia dopo le inondazioni. Lo annuncia Joe Biden sottolineando che il Dipartimento di Stato e l’Usaid aiuteranno a coordinare la consegna degli aiuti a coloro che ne hanno più bisogno. “Accanto alla popolazione libica in questo momento difficile, gli Stati Uniti restano impegnati a sostenere una cammino verso un governo liberamente e correttamente eletto in Libia in grado di rispondere in modo efficace ai bisogni della popolazione”, osserva Biden.

