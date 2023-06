Liberato lo chef italiano rapito sette giorni fa in Equador

Lo chef italiano Panfilo Colonico è stato liberato dopo sette giorni dal sequestro avvenuto in Equador, dove lavorava da anni

Panfilo Colonico, lo chef italiano rapito venerdì pomeriggio in un quartiere di Guayaquil, in Ecuador, sarebbe di nuovo libero. A sostenerlo è la stampa locale. L’uomo è provato ma sta bene. Verrà ascoltato dalla polizia.

Liberato lo chef italiano rapito 7 giorni fa in Equador

“Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film”. Sono queste le parole di Panfilo Colonico, chef sulmonese di 49 anni, rilasciato in Ecuador dopo circa una settimana di sequestro. A confermare la notizia è stato lo stesso Colonico mettendosi in contatto prima con la Polizia e poi con alcuni amici di Sulmona (L’Aquila), la sua città.

Barba lunga, canotta nera e bermuda, con il viso provato, ma sorridente, lo chef è apparso in condizioni pressoché buone, anche se visibilmente sconvolto. Da quanto riferiscono testimoni sarebbe stato lo stesso Colonico a presentarsi davanti alla sua attività a bordo di un taxi.

Fonte: Ansa