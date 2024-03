Sull’Italia arriva il maltempo estremo: attese forti piogge e venti

Maltempo estremo sull’Italia, con piogge, vento e più di un metro di neve sulle Alpi. E’ il terzo weekend di fila con cattive condizioni meteo a causa di 2 perturbazioni che stanno attraversando la Penisola. Attesi: neve, piogge e venti di Scirocco fino a martedì 12 marzo compreso.

Sull’Italia arriva il maltempo estremo con pioggia, vento e neve

Maltempo estremo sull’Italia, con piogge, vento e più di un metro di neve sulle Alpi. E’ il terzo weekend di fila con cattive condizioni meteo, seppur con qualche schiarita temporanea. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, evidenzia come questo fine settimana ci saranno ben 2 perturbazioni sull’Italia.

Il primo fronte perturbato è già quasi passato sul Nord-Ovest e spinge velocemente le piogge verso levante; nel corso delle prossime ore sono previste intense precipitazioni al Nord-Est e sulle regioni centrali; la neve cadrà abbondante sulle Alpi centro-orientali con accumuli fino a 30-40 cm oltre gli 800 metri, mentre sugli Appennini i fiocchi si vedranno solo sopra i 1400-1600 metri. Già dal pomeriggio si avvicinerà inoltre una seconda perturbazione e riporterà neve forte sulle Alpi occidentali, anche intensa entro la serata: sono attesi fino a 30 cm entro la mezzanotte. Ma sarà soprattutto Domenica 10 marzo il giorno del maltempo: l’arrivo del secondo fronte perturbato, più intenso del primo, causerà nevicate ancora più forti sull’arco alpino con un altro accumulo record di 100-120 cm sul Piemonte settentrionale.

Non ci sarà solo la neve in questa domenica difficile: sono previste piogge molto forti in Liguria, poi verso il Centro tirrenico e fino alla Campania. Oltre a questo, avremo un’intensa sciroccata sui nostri mari, più violenta sul Mar Adriatico ed al Sud: le onde raggiungeranno i 4 metri sullo Ionio, sul Tirreno meridionale e sull’Adriatico centro-meridionale. Una burrasca di Scirocco che interesserà gran parte d’Italia. Anche lunedì sarà molto instabile con rovesci specie al Centro e al Sud peninsulare. Martedì potrebbe però essere l’ultima giornata grigia e piovosa. Dal 13 marzo, infatti, potrebbe iniziare una lunga serie di giorni primaverili con prevalenza di sole pur con qualche veloce scroscio tipico del periodo. Torna inoltre l’alta pressione e le temperature potrebbero tornare a superare i 20 gradi su buona parte dell’Italia. Insomma, afferma Gussoni, “sarà primavera dal 13 marzo in poi”.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Sabato 9. Al nord: precipitazioni verso est e tregua pomeridiana; neve a 700-900 metri. Al centro: rovesci sparsi specie al mattino, neve sui 1400 metri. Al sud: maltempo con piogge e rovesci sul settore peninsulare. Domenica 10. Al nord: maltempo con tanta neve sulle Alpi; ventoso. Al centro: maltempo con rovesci sparsi; ventoso. Al sud: asciutto, peggiora in Campania in tarda serata. Lunedì 11. Al nord: variabile, qualche rovescio specie sul Nord-Est. Al centro: piogge e rovesci anche diffusi ed intensi sul versante tirrenico. Al sud: piogge e rovesci sparsi. Tendenza: martedì a tratti piovoso poi torna l’alta pressione da mercoledì 13 marzo.

Fonte: Ansa