Incendio in una baraccopoli in Cile: morti dei bimbi venezuelani

Tragedia in una baraccopoli cilena dove 14 migranti venezuelani, tra i quali anche diversi bambini, sono morti in seguito all'incendio della loro baracca

In Cile quattordici migranti venezuelani, tra cui diversi bambini, sono morti in un violento incendio scoppiato in una baraccopoli di Coronel, nel sud del Paese.

Cile: incendio in baraccopoli, morti 14 migranti venezuelani

Quattordici migranti venezuelani, tra cui diversi bambini, sono morti in un violento incendio scoppiato in una baraccopoli di Coronel, nel sud del Cile. Lo hanno annunciato le autorità locali. “Si tratta di tre famiglie, otto minori e sei adulti, che sono morti a causa dell’incendio che ha distrutto la loro casa”, ha dichiarato alla Javier Valencia, vicesindaco della cittadina situata 530 km a sud dalla capitale Santiago. “Si tratta di famiglie venezuelane” che vivono in condizioni di estrema precarietà, ha aggiunto precisando che al momento non si conosce l’origine del disastro.

Fonte: Ansa