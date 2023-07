Grecia: in fiamme l’isola di Corfù, evacuati 17 villaggi

Un vasto incendio è scoppiato ieri pomeriggio con diversi focolai nella zona di Perithia a nord di Corfù. Fino ad ora sono circa 2.500 le persone evacuate per gli incendi in Grecia

Continua l’emergenza incendi in Grecia. Un vasto rogo è scoppiato domenica pomeriggio sull’isola greca di Corfù. Le autorità hanno evacuato 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki.

Fiamme avvolgono Corfù, evacuati 17 villaggi

Un vasto incendio è scoppiato ieri pomeriggio con diversi focolai nella zona di Perithia a nord di Corfù, isola greca nel Mar Jonio, riferiscono i media di Atene citando le autorità. Le autorità hanno evacuato 17 villaggi, la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni.

Fino ad ora sono circa 2.500 le persone evacuate. Per motivi di sicurezza, residenti e turisti sono stati allontanati dalle aree vicine al fronte dell’incendio e trasferiti allo stadio Agios Markos e al Teatro Municipale di Corfù, riferisce il sito di Kathimerini.

Fonte: Ansa