Gerusalemme: scontri tra palestinesi e polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee

Scontri tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana sono avvenuti sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Secondo la Mezzaluna Rossa, si contano almeno venti feriti ricoverati in ospedale. Tra loro anche alcune guardie del sito, che sarebbero state colpite da proiettili di gomma.

Decine di migliaia di palestinesi sono soliti radunarsi ad Al-Aqsa per la preghiera del venerdì, molto affollata soprattutto nel periodo in cui i musulmani osservano il mese sacro del Ramadan.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la violenza. L’organizzazione islamica che gestisce il sito ha affermato che la polizia israeliana è entrata nell’area poco dopo le preghiere mattutine, quando migliaia di fedeli si trovavano nella moschea. I video che circolano online mostrano palestinesi che lanciano pietre e la polizia spara gas lacrimogeni e granate assordanti.

As Jerusalem’s communities celebrate 2nd week of the holy month of Ramadan, on Friday of Sorrows night-Palm Sunday, Easter & Passover-Israeli soldiers are invading the sacred Al Aqsa mosque, firing bullets, grenades, & tear-gassing Palestinian worshipers.pic.twitter.com/xEqisU6Fjy

— Rula Jebreal (@rulajebreal) April 15, 2022