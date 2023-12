Una motovedetta di Frontex ha messo in salvo 79 persone su tre diverse imbarcazioni. I migranti sono sbarcati a Lampedusa. Altri arrivi in Sardegna, a Bari, a Genova e a Ravenna

Una motovedetta di Frontex che ha messo in salvo 79 persone su tre diverse imbarcazioni. I migranti sono sbarcati a Lampedusa e portati all’hotspot di contrada Imbriacola. La Ocean Viking con 244 naufraghi è arrivata a Bari. Altri sessanta migranti sono attesi a Genova dalla Open Arms e 336 dalla Geo Barents a Ravenna.

Migranti: Frontex soccorre 3 barchini al largo di Lampedusa

Tre sbarchi, con 79 migranti, si sono registrati nelle ultime ore a Lampedusa dopo le operazioni di soccorso da parte di una motovedetta di Frontex. Sulle tre imbarcazione c’erano 58 bengalesi ed egiziani partiti da Zuwara, in Libia; 9 sudanesi salpati da Zarzis, in Tunisia, e 12 tunisini provenienti da Al Chebba. I tre diversi gruppi, dopo un primo triage sanitario su molo Favarolo, sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

Gli sbarchi a Lampedusa

Altri sbarchi sono stati registrati a Lampedusa, dopo le operazioni di soccorso da parte di una motovedetta di Frontex che ha messo in salvo 79 persone su tre diverse imbarcazioni. Altre tredici sono invece giunte nel sud della Sardegna e alle autorità hanno dichiarato di essere tunisini: tra loro dodici uomini e una donna, tutti privi di documenti d’identità e arrivati poco prima su un’imbarcazione di fortuna. La nave di Open Arms con a bordo circa sessanta migranti salvati in area libica è invece attesa nel porto di Genova nella mattinata di lunedì, nel giorno di capodanno.

La Ocean Viking a Bari

La Ocean Viking con 244 naufraghi è giunta a Bari mentre altri sessanta scenderanno dalla Open Arms attesa a Genova lunedì prossimo e la Geo Barents, con 336 naufraghi, arriverà martedì a Ravenna. Tra gli ultimi naufraghi sbarcati ci sono i 244 arrivati a Bari con la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranée, che arrivano da Eritrea, Sudan, Bangladesh, Pakistan e Siria: alcuni saranno saranno accolti nei centri pugliesi e altri invece andranno in Calabria. “Ci sono anche due donne incinte e diversi minori non accompagnati”, ha detto il medico della nave, anche lui eritreo, spiegando che i migranti “sono stati salvati in tre operazioni diverse di salvataggio”.

A Ravenna la Geo Barents

Tutto è pronto anche a Ravenna per l’arrivo della Geo Barents della ong di Medici senza frontiere, con 336 migranti a bordo, previsto per martedì prossimo, il 2 gennaio. Dopo lo sbarco i migranti saranno poi trasferiti con pulmini della Croce rossa italiana al palazzetto dello sport dove sono in via di allestimento i laboratori sanitari per le visite mediche speditive. La Prefettura ravennate ha già predisposto un servizio di trasporto di 112 migranti che saranno accompagnati a Milano per essere accolti nei centri in Lombardia, altri 112 andranno invece in Toscana e i restanti 112 rimarranno in Emilia Romagna per essere poi distribuiti tra le varie province.

Fonte: Ansa