Frane in Valle di Susa: turisti bloccati salvati dai Vigili del Fuoco

Ancora frane in Valle di Susa (in Piemonte in provincia di Torino) dopo la colata di fango e detriti che domenica 13 agosto si è abbattuta a Bardonecchia provocando danni gravissimi ma, fortunatamente, nessuna vittima. Erano state ritrovate illese infatti le 5 persone disperse dopo l’esondazione di un torrente.

Nuove frane in Valle di Susa, bloccati turisti

Nuove frane in Valle di Susa (Torino) dopo la colata di fango e detriti che domenica 13 agosto si è abbattuta su una parte di Bardonecchia provocando gravi danni. Dopo un forte temporale due frane sono cadute sulla strada della valle Argentera a Sauze di Cesana: alcuni turisti non hanno potuto fare rientro a valle. Sul posto è impegnato anche un elicottero dei Vigili del fuoco.

#Torino, da ieri sera #vigilidelfuoco impegnati a Sauze di Cesana per una serie di smottamenti che hanno interessato un sentiero vicino a dei camping: squadre in assistenza ad automobilisti e campeggiatori rimasti bloccati, iniziate evacuazioni con elicottero [#25agosto 8:00] pic.twitter.com/iS5k1aCoiV — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023

Gli smottamenti – spiega il comando dei Vigili del fuoco di Torino – si sono verificati su un sentiero sterrato che attraversa una zona naturalistica vicina ad alcune aree di campeggio. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno prestato assistenza ad automobilisti e campeggiatori rimasti bloccati. Dall’alba di oggi sono state mandate pale gommate per la rimozione de detriti e il ripristino della viabilità mentre l’elicottero ha iniziato le evacuazioni per portare al sicuro le persone bloccate.

Fonte: Ansa