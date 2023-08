Bardonecchia: esondato un torrente, cinque persone disperse

A Bardonecchia, località turistica in valle di Susa nei pressi del confine con la Francia, nella serata di ieri si è verificata la piena improvvisa di un torrente a causa una frana. Cinque persone risultano disperse.

La situazione attuale

Cinque persone risultano disperse a Bardonecchia in valle di Susa, dove nella serata di ieri c’è stata una piena improvvisa di un torrente provocata da una frana che si è staccata in alta montagna per un nubifragio. Fango e detriti hanno invaso la città.

Fonte: Ansa