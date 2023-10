Francia: allarme bomba a Versailles, chiusa la reggia

Per motivi di sicurezza, la reggia di Versailles ha evacuato i visitatori. E' la seconda evacuazione dopo quella di sabato pomeriggio per un allarme bomba

Nuovo allarme bomba alla reggia di Versailles, l’evacuazione è in corso. Versailles rimarrà chiusa per tutta la giornata. “Per motivi di sicurezza, il Castello di Versailles sta evacuando i visitatori e chiude le sue porte oggi”, ha annunciato l’istituzione sul suo account X. La reggia era stata evacuata sabato pomeriggio a seguito di un allarme bomba pubblicato in forma anonima sul web.

Fonte: Ansa