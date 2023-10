Cina: Xi Jinping a colloquio con Orban a margine del forum Bri

Il presidente cinese, Xi Jinping ha incontrato il primo ministro ungherese Viktor Orban in visita a Pechino per partecipare al terzo Forum per la cooperazione internazionale “Belt and Road”.

Il bilaterale tra Xi Jinping e Orban

Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso apprezzamento al premier ungherese Victor Orban per “aver a lungo aderito a una politica amichevole verso la Cina” e per “aver sostenuto attivamente la costruzione congiunta della Belt and Road Initiative”, la Nuova Via della Seta che festeggia quest’anno il decennale.

La ferrovia Budapest – Belgrado

Le parti, ha detto Xi nel bilaterale di Pechino a margine del terzo forum Bri che questa sera avrà la cena di gala e domani la cerimonia d’apertura, “dovrebbero lavorare per completare e far funzionare nei tempi previsti la ferrovia Budapest-Belgrado“. Orban è la personalità Ue di più alto livello a partecipare al forum.

Fonte: Ansa