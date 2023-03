Femminicidio a Rosarno: fermato il compagno

Una donna di nazionalità ucraina di 35 anni è stata uccisa a Rosarno, nell'appartamento in cui viveva con il compagno, anche lui ucraino

Una donna di nazionalità ucraina di 35 anni, della quale non è ancora stata resa nota l’identità, è stata uccisa a Rosarno (in provincia di Reggio Calabria), nell’appartamento in cui viveva con il compagno, anche lui ucraino.

Il femminicidio a Rosarno

Il corpo della donna, ormai privo di vita, è stato trovato nella tarda serata di ieri, alla vigilia del giorno della festa della donna, dal proprietario dell’appartamento in cui la vittima viveva.

La coppia viveva da molti anni a Rosarno ed erano immigrati regolari. Il compagno della donna lavorava stabilmente in una ditta del luogo.

Sul corpo della donna, da un primo esame del medico legale, sono stati riscontrati molti segni di violenza e di colluttazioni, anche pregresse. L’uomo è stato fermato nella notte dalla polizia, dopo alcune ore di ricerche, ed è sospettato di essere l’autore dell’omicidio.

Fonte: Ansa