Fabriano, Bordignon: “Una giornata per la prevenzione pediatrica”

In occasione della “Giornata mondiale dei bambini”, la direzione medica dell’ospedale Engles Profili di Fabriano ha organizzato corsi di disostruzione e rianimazione pediatrica aperti a tutti.

L’evento, che ha visto una grande partecipazione sia da parte dei neo genitori, sia da parte di mamme in attesa (ma anche di nonni con bimbi piccoli) è stato realizzato in collaborazione con i reparti di pediatria, ginecologia, pronto soccorso, rianimazione dell’ospedale e con le ostetriche del consultorio familiare, insieme all’ufficio pastorale della salute della diocesi di Fabriano-Matelica e al consiglio pastorale ospedaliero.

La giornata è stata suddivisa in diversi momenti: non solo il corso disostruzione e rianimazione pediatrica con professionisti che hanno illustrato le manovre, ma anche il massaggio neonatale, letture e giochi vari.

Presenti il dg dell’Ast Ancona, Giovanni Stroppa, la pediatra dell’Ospedale Engles Profili Linda Bordignon, il cappellano e presidente del consiglio ospedaliero, don Luigi Marini, e don Aldo Buonaiuto, parroco di San Nicolò, che ha portato i saluti del vescovo di Fabriano-Matelica, Francesco Massara.

Il commento della pediatra Linda Bordignon

“La giornata è venuta benissimo. Non potevamo sapere in anticipo l’affluenza, che ha superato tutte le mie più rosee aspettative. C’è stata infatti una grandissima partecipazione di grandi e piccini sia per i corsi di disostruzione, sia per quelli per il massaggio neonatale”. Lo racconta a Interris.it la dottoressa Linda Bordignon, da poco in forze come pediatra all’ospedale Profili di Fabriano.

“Abbiamo avuto un riscontro positivo anche dai colleghi. Per realizzare i corsi c’è stata una grande sinergia con le ginecologhe e con le ostetriche, sia del consultorio che del reparto. La rianimazione inoltre ha partecipato immediatamente e si è messa a disposizione per l’intera giornata”.

“La cosa che più mi ha dato gioia è stata la grande partecipazione da parte della città di Fabriano e di tutti i paesi dei dintorni: è stato bellissimo vedere così tanti bambini e gente entusiasta”.

“I nostri corsi erano iniziati poco prima del Covid al fine di dare la possibilità a tutti, in primis ai non operatori sanitari, di essere in grado di agire in modo immediato quando c’è una ostruzione o un pericolo per il neonato. Con la pandemia i corsi erano stati interrotti. Ora i corsi di disostruzione per operatori non sanitari, quelli di base di supporto pediatrico, nonché il corso di massaggio neonatale, sono ripresi in maniera strutturata; sia nel territorio che in ospedale. La prevenzione è infatti per noi il primo passo da compiere. Il prossimo – conclude la dottoressa Bordignon – è quello di implementare l’orario della pediatria”.