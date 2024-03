La Via Crucis vivente nei drammi sociali del nostro tempo

Una Via Crucis Vivente quella vissuta a Fabriano da migliaia di persone che si sono ritrovate per rivivere la Passione di Cristo. I testi scritti dal parroco della Collegiata Parrocchia di San Nicolò don Aldo Buonaiuto hanno messo a confronto il calvario di Gesù con quello di tante persone che vengono abbandonate e tradite, dimenticate e oppresse.

Le stazioni della Via Crucis

Ogni tappa ha espresso un tema sociale come la spaccatura dei rapporti sponsali fino al dramma dell’aborto con la testimonianza di chi è riuscito grazie ad una preghiera ascoltata dinanzi ad un ospedale a cambiare idea. E’ stato affrontato il dramma dei nostri ragazzi adescati dalle droghe così come le tante fragilità dei giovani dei nostri tempi. Il desiderio di un papà disoccupato di dare ai propri figli ogni soddisfazione ma poi caduto nelle mani degli strozzini e poi la forza della Veronica che asciuga il volto del Cristo presentandosi come un operatrice sociale.

Non poteva mancare la tappa delle terribili guerre che si stanno consumando attualmente in questo mondo così come il desiderio di fare volontariato aprendo gli occhi alle esigenze della propria città. Il grido di Gesù sulla Croce interpretato da Davidh Stelluti accompagnato dalle note del maestro Marco Santini che con il violino ha suonato il “Cristo delle Marche” da lui composto.

Grandi emozioni hanno suscitato anche i due brani suonati dalla fisarmonica elettronica del maestro Diego Trivellini nell’incontro tra Gesù e Maria nel suggestivo palazzo del Potestà e all’ingresso della Chiesa con il Cristo deposto nel sepolcro. Grande emozione poi è stata regalata dal maestro Marco Agostinelli che con il suo flauto dolce “re.corder” sulle note di Schindler List ha commosso la folla in una suggestiva cornice del centro storico.

La Banda Cittadina di Fabriano ha eseguito diversi brani lungo il percorso e commoventi sono stati i lettori (Paolo Notari, giornalista Rai, Rosaria Del Balzo, presidente Croce Rossa di Macerata, Michele e Marta Marinelli, e Jacopo Brachetti) che hanno interpretato i diversi drammi proposti nelle meditazioni.

L’evento è stato presieduto dall’Arcivescovo Francesco Massara che al termine ha ringraziato tutti i partecipanti sollecitandoli ad essere uniti e impegnati a favore del prossimo. Anche il Sindaco ha ringraziato per la bellissima serata condivisa.

Don Aldo Buonaiuto ha poi desiderato ringraziare tutte le Forze dell’Ordine e in particolare l’Arma dei Carabinieri per la presenza in alta uniforme, i parroci della città, l’assessore regionale Chiara Biondi e tutte le autorità civili e militari presenti.