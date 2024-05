L’Estonia dona 650 mila euro all’Ucraina per gli aiuti umanitari

Il Ministero degli Esteri estone stanzierà oltre 650.000 euro in aiuti umanitari all'Ucraina, principalmente per sostenere il sistema educativo nelle aree di prima linea e assistere i bambini colpiti dalla guerra

Ucraina: l’Estonia annuncia 650 mila euro di aiuti umanitari

Il Ministero degli Esteri estone stanzierà oltre 650.000 euro in aiuti umanitari all’Ucraina, principalmente per sostenere il sistema educativo nelle aree di prima linea e assistere i bambini colpiti dalla guerra. Lo riportano oggi i media di Kiev. Il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna ha sottolineato l’impegno dei Tallinn a sostenere l’Ucraina nel contesto dei bombardamenti russi in corso. “Gli attacchi quotidiani, anche nell’oblast di Kharkiv nelle ultime settimane, hanno portato alla morte di civili, alla distruzione di edifici e allo sfollamento forzato di migliaia di persone vulnerabili dalle loro case: è nostro dovere sostenerli in ogni modo possibile”, ha affermato Tsahkna.

Kiev: abbattuto un altro aereo russo Su-25, è il quinto

Le forze armate ucraine hanno abbattuto un nuovo aereo russo d’attacco Su-25. Lo riporta Ukrinform. L’Ukrainska Pravda precisa che si tratta del quinto aereo abbattuto dalla brigata nelle ultime settimane.

Fonte: Ansa