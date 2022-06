Elicottero scomparso: riprese le ricerche sull’Appennino Modenese

Sono riprese stamane le ricerche dell’elicottero scomparso ieri mattina sull’Appennino tosco-emiliano. La zona al centro delle ricerche è quella di Pievelago, nel Modenese. Il mezzo aveva sette persone a bordo: sei buyer turco-libanesi e il pilota, un italiano, Corrado Levorin, padovano di 33 anni.

Il velivolo era partito dall’aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto a Pavullo del Frignano (Modena). La destinazione finale avrebbe dovuto essere Castelminio di Resana, in provincia di Treviso. Il velivolo da tre giorni faceva la spola tra Lucca e il Trevigiano per portare alcuni buyer in un’azienda. Lo confermano a FanPage fonti della Roto Cart, azienda specializzata nella produzione di carta per usi domestici.

Le ricerche dell’elicottero

Ieri i primi voli di ricognizione scattati con l’allarme nel pomeriggio, su zone boschive particolarmente impervie, non avevano dato esito. Le ricerche sono continuate fino a mezzanotte inoltrata ma poi sono state interrotte per riprendere oggi intorno alle 6.30.

Il Soccorso Alpino è presente con diverse squadre territoriali, alcune delle quali saranno imbarcate su velivoli dell’Aeronautica, che coordina le operazioni, per la ricerca dall’alto. In campo anche vigili del fuoco, 118, guardia di finanza e protezione civile. Si teme una tragedia, ma tutte le ipotesi restano aperte.

