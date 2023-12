Crollano detriti: morti sette operai in una miniera del Perù

Tragedia in Perù dove sette minatori sono morti all’ingresso di una miniera de La Rinconada, nel Sud Est del Paese, perché rimasti schiacciati da detriti caduti dal giacimento. I corpi sono stati estratti a un chilometro e mezzo di profondità.

Perù: sette morti in una miniera dopo il crollo di detriti

Sette minatori sono morti in Perù all’ingresso di una miniera situata nella località di La Rinconada, nella provincia di San Antonio de Putina: lo ha riferito il capo della X Macroregione di polizia, Enrique Felipe Monroy. In base ai primi accertamenti, i minatori sono deceduti in seguito a un incidente sul lavoro all’ingresso della miniera 3 del progetto minerario Sapo de Oro, dopo essere rimasti schiacciati da detriti caduti dal giacimento. Le forze dell’ordine hanno precisato che i corpi sono stati estratti a bordo di un mezzo minerario, a un chilometro e mezzo di profondità dal luogo dell’accaduto.

Fonte: Ansa