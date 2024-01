Confcooperative: “2,3 miliardi di spesa in regali all’Epifania”

L'Epifania si conferma essere una festa per i bambini: tra i regali a farla da padrone saranno i giocattoli, i dolci e i vestiti. E viaggi per la famiglia. Le stime Confcooperative

“Saranno due italiani su tre a fare regali per l’Epifania, per una spesa complessiva di 2,3 miliardi, 300 milioni più dello scorso anno. E saranno in viaggio circa 7 milioni di persone, nove su dieci in Italia”. La stima è del centro studi di Confcooperative.

“Saranno due italiani su tre a fare regali per l’Epifania, per una spesa complessiva di 2,3 miliardi, 300 milioni più dello scorso anno e 100 milioni più dell’Epifania del 2020”. La stima è del centro studi di Confcooperative che calcola: “La spesa media per ciascun consumatore sarà pari a 85 euro”; E saranno “in viaggio circa 7 milioni di persone”. Nell’analisi di Confcooperative “ben 3 italiani su 4 dichiarano di aver speso troppo tra Natale e Capodanno e di voler risparmiare visti gli aumenti del costo della vita. Gli italiani hanno cercato di trovare tutte le modalità di risparmio possibile, dal fare incetta di regali in occasione del black friday, ai saldi, al riciclo dei regali ricevuti a Natale che vale una contro-spesa di 3,4 miliardi”.

I regali dell’Epifania da Nord a Sud

L’Epifania “si conferma essere una festa per i bambini, tra i regali a farla da padrone saranno i giocattoli che predominano al Sud secondo il 60% degli intervistati nelle regioni del mezzogiorno. Calze piene di dolci, cioccolato ma anche carbone prodotto con zucchero italiano al Centro per il 40% del campione. Al Nord invece vince l’abbigliamento per il 44%.

In crescita le vacanze con circa 7 milioni di italiani (quasi 1,7 milioni in più dello scorso anno) in viaggio in queste ore, nove su dieci in Italia”. Confcooperative segnala anche che “però le festività hanno acuito le difficoltà per 10 milioni di italiani. Una fetta consistente di Paese da rimettere in carreggiata per affrontare una piaga che non è solo economica ma anche sociale”.

Fonte: Ansa