Ha compiuto un anno il più piccolo degli ostaggi israeliani, Kfir Bibas, rapito il 7 ottobre con il fratellino Ariel di quattro anni, e i genitori e portato a Gaza. Prosegue intanto la guerra tra Hamas e Israele che è arrivata al 90esimo girono.

Decine di civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in attacchi israeliani contro abitazioni civili nel centro-sud della Striscia di Gaza. Nove membri di Hezbollah sono stati uccisi in attacchi di Israele al confine con il Libano.

Compie un anno il più piccolo degli ostaggi israeliani a Gaza

Ha compiuto un anno il più piccolo degli ostaggi israeliani, Kfir Bibas, rapito il 7 ottobre con il fratellino Ariel di quattro anni, e i genitori e portato a Gaza. Nelle scorse settimane Hamas ha diffuso un video in cui il padre veniva informato in diretta che la moglie e i due bambini sono morti, ma per il momento non c’è stata nessuna conferma che non siano più in vita. Le tv israeliane e i social mostrano di continuo le immagini del rapimento, ripreso dai terroristi, in cui si vede la madre dei due piccoli, Shir, che tiene in braccio i figli dai capelli rossi cercando di proteggerli con una coperta.

Gaza: decine di civili uccisi nel centro-sud della Striscia

Decine di civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in attacchi israeliani contro abitazioni civili nel centro-sud della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Civili sono stati uccisi in un attacco aereo nella zona di Khirbat al-Adas, nella città di Rafah, nel sud di Gaza. I jet israeliani, prosegue l’agenzia, hanno inoltre attaccato aree residenziali nella provincia centrale della Striscia, uccidendo e ferendo decine di persone.

Media: 9 membri di Hezbollah uccisi in attacchi di Israele

Un funzionario locale di Hezbollah, Hussein Yazbek, è stato ucciso insieme ad altri otto membri del gruppo negli attacchi israeliani durante gli scontri al confine con il Libano. Lo riporta Al Jazeera.

Fonte: Ansa