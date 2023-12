Cnn: “Israele propone tregua a Hamas per il rilascio di 40 ostaggi”

Israele preme su Hamas per il rilascio degli ostaggi e ha presentato una proposta di tregua a Gaza in cambio del rilascio di 40 israeliani, per lo più anziani e malati

L'esercito israeliano ha annunciato la morte di un altro soldato: in totale i militari morti ora sono 133 dal 7 ottobre scorso.

Cnn: “Israele propone a Hamas tregua per rilascio 40 ostaggi”

Israele ha presentato ad Hamas una proposta che prevede una pausa di una settimana nei combattimenti nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di 40 ostaggi: lo afferma Barak Ravid, analista di politica estera della Cnn che cita due funzionari israeliani e un’altra fonte a conoscenza della questione. Segnalata per la prima volta dal sito di notizie americano Axios, la proposta mira a far rilasciare donne, anziani e persone che necessitano di cure urgenti. L’accordo verrà presentato ad Hamas attraverso i mediatori del Qatar, ha detto Ravid. L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Michael Herzog, ha confermato alla Cnn che Israele è disposto a mettere una pausa nei combattimenti se ciò significa rilasciare il maggior numero possibile di ostaggi.

Israele, altro soldato ucciso a Gaza, bilancio ora a 133

L’esercito ha annunciati la morte di un altro soldato ucciso in combattimento nel sud della Striscia. Si tratta di Lior Sivan, un riservista di 32 anni. Il bilancio dei soldati morti in battaglia, dall’inizio delle operazioni di terra a Gaza, è ora di 133. Gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza avrebbero provocato la morte di “circa 100” palestinesi e il ferimento di altre centinaia in un solo giorno di guerra, secondo quanto afferma il ministero della salute di Hamas, che non distingue fra civili e miliziani nella conta delle vittime, citato dalla tv qatariota Al Jazeera.

