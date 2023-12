Cisgiordania, Israele attacca con droni un campo profughi: 6 morti

Sei persone sono morte nell’attacco di droni israeliani sul campo profughi di Nur Shams a est della città di Tulkarem, in Cisgiordania. Il comandante in capo dell’esercito in Cisgiordania potrebbe essere a rischio a causa di minacce di estrema destra.

Cisgiordania, 6 morti in attacco droni Israele su campo profughi

L’emittente araba Al Jazeera riporta che almeno sei persone sono morte nell’attacco di droni israeliani sul campo profughi di Nur Shams a est della città di Tulkarem, in Cisgiordania

Intanto il capo dell’agenzia d’intelligence per gli affari interni israeliana Shin Bet, Ronen Bar, ha avvertito che il comandante in capo dell’esercito in Cisgiordania potrebbe essere a rischio a causa di minacce di estrema destra. Lo riporta l’emittente israeliana Channel 12. Bar ha scritto una lettera che è stata inviata al primo ministro Benjamin Netanyahu, al presidente Isaac Herzog e a tutti i ministri del governo affermando che le critiche contro Yehuda Fox “potrebbero concretizzarsi in una minaccia alla vita del generale” da parte di “estremisti e kahaniste” (seguaci del defunto rabbino Meir Kahane).

Fonte: Ansa