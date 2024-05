La Bielorussia vuole ospitare i colloqui di pace Russia-Ucraina

La Bielorussia è disposta a ospitare i negoziati di pace tra la Russia e l’Ucraina. In Bielorussia siamo sempre pronti ad ospitare negoziati che, speriamo, contribuiranno a ripristinare la pace e a fermare lo spargimento di sangue in Ucraina”, ha dichiarato il ministro Aleinik. Sul fronte della guerra, le forze russe continuano a bombardare con i droni: hanno ferito 15 persone nel centro di Kharkiv e conquistato il villaggio di Ocheretyne, nella regione di Donetsk.

Bielorussia: “Disponibili a ospitare negoziati di pace”

Il ministro degli Esteri bielorusso Sergei Aleinik ha ribadito in un’intervista alla Ria Novosti che il suo Paese sarebbe disposto a ospitare negoziati di pace tra Russia e Ucraina. “Abbiamo sempre tenuto e manteniamo aperte le porte ai colloqui di pace. In Bielorussia siamo sempre pronti ad ospitare negoziati che, speriamo, contribuiranno a ripristinare la pace e a fermare lo spargimento di sangue in Ucraina”, ha detto Aleinik. Allo stesso tempo, il ministro ha chiarito che “tutto dipenderà dalla volontà politica”.

Ucraina: 15 persone ferite in attacco russo sul centro di Kharkiv

Quindici persone sono rimaste ferite in un attacco russo sul centro di Kharkiv. Lo riporta il Kyiv Indipendent. “Il numero dei feriti è salito a 15 in seguito all’attacco russo ad un’area residenziale nel centro di Kharkiv, mentre l’Ucraina celebrava la Pasqua ortodossa”. Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, scrive il giornale, “è stata oggetto di alcuni degli attacchi più pesanti e intensi dall’inizio dell’invasione su vasta scala nel 2022″. Inoltre le forze russe hanno colpito la centrale termoelettrica di Sloviansk, nell’oblast di Donetsk, con cinque razzi di artiglieria pesante, danneggiando diversi punti della centrale.

Mosca: “Conquistato il villaggio di Ocheretyne nel Donetsk”

Le forze russe hanno conquistato il villaggio di Ocheretyne, nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca. Lo riporta la Tass.

Fonte: Ansa