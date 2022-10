Bari: prof aggredito in classe da 2 uomini dopo una nota a una studentessa

Un docente di Diritto ed Economia dell’Istituto “Majorana” di Bari ha denunciato di essere stato aggredito in aula da due persone che hanno fatto irruzione e lo hanno schiaffeggiato per punirlo di una nota in condotta messa poco prima a una studentessa. Il fatto risale al 23 settembre.i

Il professore Vincenzo Amorese aveva ripreso la ragazza che, dopo essere arrivata in ritardo, disturbava la lezione con il suo comportamento. Quando l’insegnante le ha messo la nota, la studentessa gli ha promesso vendetta e, alla terza ora, sarebbe avvenuta l’aggressione per mano di due uomini introdottisi in classe.

L’aggressione al docente

“Ho il terrore solo a pensare di poter ritornare in quella scuola dove due balordi non hanno esitato a riempirmi di schiaffi senza che io potessi spiegare nulla né difendermi, entrando impuniti a scuola e andati via come se nulla fosse accaduto” ammette ora il prof.

Amorese, 57 anni di cui 17 di insegnamento alle spalle, 16 dei quali in Nord Italia.

“Non mi era mai accaduto nulla del genere prima e sono preoccupatissimo del fatto che chi mi ha aggredito sia riuscito tranquillamente a raggiungere il primo piano dell’edificio scolastico senza alcun tipo di filtro” e “con un enorme senso di impotenza e nel silenzio anche del personale scolastico”, denuncia.

“Non solo – ha aggiunto Amorese -. Chi mi ha colpito mi ha anche intimato di non permettermi ripetere in futuro sanzionare ancora la ragazza per non incorrere nel rischio di subire una ulteriore punizione.Per la prima volta in 57 anni di vita, sono stato trattato in questa maniera umiliante, senza sortire la possibilità di spiegarmi e difendermi”.

Il docente ha riportato una tumefazione all’occhio. “Sto valutando un congedo, al momento non me la sento di tornare lì dove ho seriamente rischiato un trauma cranico per il sol fatto di aver esercitato le mie funzioni di docente” ammette l’uomo a FanPace.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.