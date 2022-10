Lutto nell’alta moda: è morta la stilista Franca Fendi

Il mondo dell’alta moda è in lutto. Franca Fendi, la terza delle cinque sorelle della storica maison italiana, è morta oggi 5 ottobre. La grade stilista si è spenta nella notte nella sua casa di Roma, dove era nata nel 1935, nel quartiere della Camilluccia, a seguito di un malore. A nulla sono serviti i soccorsi: Franca Fendi è morta a 87 anni.

Fin dal dopoguerra aveva gestito la casa di moda fondata dai genitori, Edoardo Fendi e Adele Casagrande, trasformandola in uno dei marchi italiani più prestigiosi al mondo, grazie alla straordinaria qualità e design della sua pelletteria e pellicceria e alla lunga collaborazione con lo stilista Karl Lagerfeld, già stilista anche per Chanel, deceduto nel 2019.

Fondata nel 1918 come laboratorio di pellicceria da Adele Casagrande (1897-1977), l’azienda prende l’attuale nome nel 1925, dopo il matrimonio con Edoardo Fendi (1904-1954) e la trasformazione della pellicceria nella prima boutique.

Agli esordi Fendi produceva prettamente pellicce e accessori in pelle. La qualità delle borse, degli accessori in pelle e delle pellicce è tale che negli anni trenta e anni quaranta la fama di questa bottega travalicherà il confine nazionale. Il negozio infatti è meta dei turisti facoltosi in visita al Immortale la città eterna, e i suoi prodotti vengono apprezzati in tutta Europa.

Nel 1946 i fondatori lasciarono il controllo dell’attività nelle mani della generazione successiva: l’azienda da questo momento viene gestita dalle cinque figlie di Edoardo e Adele, Paola (1931-), Anna (1933-), Franca (1935-2022), Carla (1937-2017) e Alda (1940-).

Ognuna di loro lavorerà in un ambito diverso (marketing, design, accessori…), sempre con armonia e collaborazione, e sarà una loro decisione quella di coinvolgere nella creazione dei loro accessori un emergente Karl Lagerfeld.

