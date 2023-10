Crescono del 9,3% le emissioni di gas serra a Singapore

Crescono le emissioni di gas a Singapore, una delle città più inquinate e inquinanti al mondo. L’aumento rispetto agli anni passati è stato dato dalla ripresa delle attività commerciali, industriali e dei trasporti dopo lo stop dovuto alla pandemia.

Lo Stato insulare si sviluppa su un arcipelago formato da 58 isole, la più grande e principale delle quali è l’isola di Singapore, che ospita l’omonima metropoli.

Ambiente, a Singapore crescono le emissioni di gas serra

Le emissioni di gas serra di Singapore hanno registrato un incremento del 9,3% nel 2021, raggiungendo un totale di 57,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente. Questo rappresenta un aumento rispetto alle 52,8 milioni di tonnellate del 2020 e ai 55,4 milioni di tonnellate del 2019, come dichiarato dal Segretariato nazionale per i cambiamenti climatici (Nccs). L’NCCS ha evidenziato che l’incremento delle emissioni è stato osservato in diversi settori, principalmente dovuto alla ripresa delle attività economiche in seguito ai primi giorni della pandemia di Covid-19.

Fonte: Ansa