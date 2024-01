Beirut, ucciso il numero due di Hamas: negoziati a rischio

Saleh Al Arouri, vicecapo del politburo di Hamas, è stato ucciso a Beirut in un attacco israeliano. Stop ai negoziati per la tregua. Israele: "Siamo in allerta"

Saleh Al Arouri, vicecapo del politburo di Hamas, è stato ucciso a Beirut, nell’ambito di un attacco israeliano. La sua morte avrebbe interrotto, secondo fonti arabe, le trattative di tregua, limitandole alla prevenzione dell’escalation. Israele: “Siamo in stato di allerta”.

Ucciso il numero due di Hamas

Il vicecapo del politburo di Hamas, Saleh Al Arouri, è stato ucciso in un attacco israeliano nel sobborgo di Beirut. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza di Hezbollah al quotidiano franco libanese l’Orient de Jour. Nel raid di Israele nell’ufficio di Hamas alla periferia di Beirut sarebbe stato ucciso anche Kalil Al Hayya, un alto funzionario e membro del politburo di Hamas. Lo riportano i media libanesi.

“Stop ai negoziati”

Fonti diplomatiche arabe hanno annunciato in serata ad Haaretz che l’assassinio di al-Arouri a Beirut ha interrotto i negoziati per un accordo tra Israele e Hamas, e ora i colloqui si stanno concentrando sulla prevenzione dell’escalation, soprattutto nel nord di Israele. Secondo le fonti coinvolte nei colloqui mediati da Egitto e Qatar, “l’assassinio ha cambiato la situazione e ora non è possibile alcun progresso. Lo sforzo ora è quello di garantire che qualsiasi risposta, soprattutto dal Libano, sia misurata e consentire l’eventuale prosecuzione dei negoziati”.

Israele: “Siamo in allerta”

“Siamo in stato di allerta elevata di fronte a qualsiasi sviluppo”: lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari. Per il momento, ha aggiunto, “siamo concentrati nella guerra a Gaza“. Hagari ha inoltre consigliato alla popolazione di seguire con attenzione le istruzioni che giungono dal comando delle retrovie.

La reazione

La televisione di Hamas ha confermato l'”assassinio” da parte di Israele del vice capo del gruppo nella periferia meridionale della capitale libanese Beirut. Saleh al-Arouri è stato ucciso in un “vile attacco sionista”, ha detto Hamas sul suo canale ufficiale. Lutto profondo ad Arura (presso Ramallah, in Cisgiordania) dopo la diffusione della notizia della morte a Beirut di Saleh al-Arouri, numero due 2 di Hamas, che era originario di quel villaggio. Fonti locali riferiscono che la notizia è stata divulgata dai minareti delle moschee, che hanno poi pronunciato versetti coranici di lutto. Alcuni mesi fa l’esercito israeliano aveva occupato l’abitazione di al-Arouri – ritenendolo il fomentatore principale di una vasta ondata di attentati in Cisgiordania – e poi l’aveva minata.

Fonte: Ansa