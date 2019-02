LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019, 16:22, IN TERRIS



FRANCIA

"Antisionismo è antisemitismo": pronta la legge

La proposta di una trentina di deputati sulla scia degli insulti al filosofo Finkielkraut e del boom di atti antiebraici

ccusare una persona di essere sionista può essere considerata una forma di antisemitismo? La questione è dibattuta. Ora una trentina di deputati francesi ha intenzione di fugare i dubbi in proposito proponendo una legge che riconosca l'antisionismo come una nuova forma di antisemitismo.

L'opinione di Macron

Guidato dal parlamentare della maggioranza (La République En Marche) Sylvain Maillard, un gruppo di studio sull'antisemitismo si riunirà oggi per reclamare "il riconoscimento ufficiale dell'antisionismo come antisemitismo", scrive Le Figaro. Secondo France Info, questa iniziativa potrebbe tradursi sia in una risoluzione del parlamento in questo senso - come fu il riconoscimento dello Stato palestinese da parte dell'Assemblée Nationale nel dicembre 2014 - sia in una legge vera e propria. Nel 2017, Macron già considerò l'antisionismo come una "forma reinventata di antisemitismo". Il capo dello Stato potrebbe tornare sulla questione mercoledì, in occasione del suo discorso annuale alla cena del Crif, il Consiglio rappresentativo degli ebrei di Francia.

Gli insulti a Finkierlkarut

Ha fatto discutere lo scorso fine settimana l'insulto ricevuto dal filosofo Alain Finkierlkarut il quale, presente a una manifestazione dei gilet gialli a Parigi sabato scroso, è stato avvicinato da un gruppo di manifestanti che lo ha apostrofato di essere uno "sporco sionista".

L'aumento dell'antisemitismo

"C'è stato un aumento del 74%" dei casi di antisemitismo in Francia, ha detto la scorsa settimana il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, secondo quanto riporta il quotidiano Le Monde rilevando che gli episodi di questo tipo sono passati da 311 del 2017 a 541 nel 2018.

