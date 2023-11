Formazione e lavoro per aiutare le donne vittime di violenza

Ogni anno, il 25 novembre, tutto il mondo si mobilita per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come Organizzazione Internazionale del lavoro abbiamo adottato la Convenzione 190, uno strumento frutto di dell’impegno sindacale.

La Convenzione 190 manda un messaggio forte di tolleranza zero verso tutte le forme di discriminazione e violenza nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, promuove un’ampia protezione contro violenza e molestie e richiede che sia prestata una particolare attenzione a coloro che sono più vulnerabili o in situazioni di maggiore vulnerabilità. La Convenzione riconosce che le molestie e le violenze sono una violazione dei diritti umani e richiama i lavoratori, le istituzioni e i governi a rimuovernee ogni possibile causa.

La violenza ha diverse forme e sfaccettature. Noi abbiamo voluto concentrarci, in questi ultimi anni, sulle vittime della tratta sessuale, non solo per accendere un riflettore su un fenomeno così bieco e difficile da poter affrontare, ma abbiamo dato vita al progetto Net-Works, finanziato a livello europeo, in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII. Il suo fine ultimo è l’integrazione lavorativa e la conciliazione della vita-lavoro delle madri sopravvissute alla tratta. Come patronato INAS CISL abbiamo messo a disposizione tutte le nostre competenze in campo di formazione e orientamento e stiamo lavorando al fianco di enti e istituzioni per sviluppare strumenti e politiche efficaci che possano aiutare queste donne a raggiungere una vita autonoma e di qualità.

Un passo concreto che come Oil e INAS CISL abbiamo voluto compiere. Siamo convinti che anche il sindacato e il patronato possono dare il loro contributo nell’aiutare le donne vittime della tratta sessuale per il recupero e il loro ritorno alla vita. Non solo l’accompagnamento al lovoro, quindi, ma anche una formazione sull’economia familiare, su come rapportarsi con le banche ed evitare le truffe.

La Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne è anche un’occasione per fare una valutazione di quanto è stato fatto. Le organizzazioni sindacali italiane sono molte impegnate in questo ambito, in particolare la Cisl che dedicherà a questo argomento uno spazio all’interno della propria manifestazione che si svolgerà oggi a Roma: sulle bandiere e sul braccio dei partecipanti ci sarà un fiocco rosso per dire “no” alla violenza sulle donne.

Liliana Ocmin, Cda OIL e Migrazioni INAS CISL