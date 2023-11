La risonanza utilizzata in questo studio è quella con tensore di diffusione, una tecnica di risonanza magnetica che prevede l’uso di uno strumento (il tensore di diffusione). Per ottenere immagini anche tridimensionali basandosi sull‘analisi del movimento delle molecole d’acqua presenti nei tessuti del cervello. Gli esperti hanno spiegato che è utile a vedere quanto le differenti aree del cervello sono connesse tra loro. “L’ autismo è principalmente una malattia delle connessioni improprie all’interno del cervello”, spiega il co-autore del lavoro Gregory Barnes. “La DT-MRI cattura queste connessioni anomale che portano ai sintomi che i bambini con autismo spesso presentano. Come la comunicazione sociale compromessa e i comportamenti ripetitivi“. I ricercatori hanno applicato la loro metodologia alle scansioni cerebrali di 226 bambini di 24-48 mesi provenienti dall’Autism Brain Imaging Data Exchange-II. Il set di dati comprendeva scansioni di 126 bambini con autismo. E di 100 bambini con sviluppo normale.

Comunità relazionale

“Realtà come queste sono fondamentali per assicurare assistenza. Ma soprattutto garantire benessere e accompagnare i bambini a una vita il più possibile autonoma. È la grande sfida che abbiamo davanti a noi. E che possiamo vincere solo se uniamo le nostre forze“, spiega il ministro per la Disabilità. Alessandra Locatelli ha partecipato all’inaugurazione. “Le Piccole Case offrono un servizio innovativo– sottolinea il direttore Carlo Riva-. P rendiamo in carico bambini subito dopo la diagnosi di autismo nel modello di intervento centrato sul Family Centered Care. Il percorso riabilitativo personalizzato li accompagna verso l’adolescenza. Coinvolgendo tutta la famiglia e la comunità relazionale. L’obiettivo condiviso è migliorare il benessere psicologico e quindi la qualità della quotidianità nonché gli outcome clinici. Partendo sempre dalla consapevolezza che l’ autismo è una condizione di vita, non una patologia”. L’accesso al centro, suddiviso in dieci aule-casette, sarà valutato dall’équipe sanitaria. In base all’età e al livello di sviluppo. Per la fascia 2-6 anni si tratta di sei interventi riabilitativi individuali alla settimana. Mentre per i bambini sopra i 6 anni di trattamenti in piccoli gruppi, da 3 a 5 ore settimanali.

Solidarietà