Whatsapp, esiste una funzione nascosta che ti “salverà la vita”: ecco come scoprirla

Esiste una funzione nascosta di WhatsApp che ti “salverà la vita” in un ambito che neppure immaginavi: ecco qual è e a cosa serve

Questo trucchetto di WhatsApp ha a che vedere con un problema pratico molto diffuso e che, apparentemente, sembrerebbe non averci nulla a che fare con l’applicazione: il parcheggio della macchina.

Per capire il trucco, bisogna prima comprendere approfonditamente cosa è e come funziona WhatsApp. WhatsApp (formalmente WhatsApp Messenger) è un’applicazione informatica di messaggistica istantanea creata negli Usa nel 2009 da WhatsApp Inc. Con WhatsApp – che originariamente era stata ideata solo per dispositivi mobili, ma ora è presente anche in versione desktop collegandola al proprio numero di cellulare – gli utenti possono scambiare messaggi di testo, immagini, video e file audio; nonché – e qui viene il bello – informazioni più complesse, quali la propria sulla posizione, documenti e informazioni di contatto tra due persone o in gruppi.

Come ritrovare la propria auto con Whatsapp

Tornando alla domanda iniziale: cosa c’entra Whatsapp con le automobili? E’ presto detto: nell’app esiste infatti una funzione che ti “salverà la vita” più delle volte, soprattutto quando sei per strada e ti allontani dalla zona che frequenti abitualmente. Parcheggiare l’auto può diventare complicato. A quanti di voi è capitato di girare invano tra i palazzi o tra le varie strade, cercando uno spazietto tra un mezzo e l’altro, a volte anche allontanandoti non poco dal luogo dove dovevi andare?

Una volta trovato il parcheggio, evitate sia le multe per divieto di parcheggio sia il carroattrezzi, una cosa sola vi rimane alla fine della (speriamo piacevole) serata: ritrovare la macchina! Nei posti che non conosciamo bene, è un’impresa meno semplice di quella che sembra: le strade infatti, quando percorse a piedi nel senso inverso, sono molto diverse da quando le percorriamo in auto. Non è dunque “innaturale” sentirsi spaesati dopo una serata in allegra compagnia al momento di dover fare mente locale per ricordarsi dov’è l’auto.

Forse non ci crederete, ma la soluzione a questo annoso problema si trova proprio nella piattaforma di messaggistica più usata al mondo. Ecco dunque il trucco WhatsApp per ritrovare agevolmente il punto dove hai parcheggiato dieci birre fa. Mettere in pratica questo trick è estremamente semplice: nel momento in cui parcheggi il mezzo (qualunque esso sia), apri l’applicazione, trova un amico stretto che stai per incontrare (o meglio, la persona con cui ti accompagni), e inviagli la tua posizione. Alla fine della serata, ti basterà tornare nella chat per avere il luogo esatto in cui hai parcheggiato l’auto con una comodissima mappa e indicazioni allegate. Niente di più facile per non perdere il proprio veicolo e non stare alla ricerca dell’auto perduta per il resto della nottata.

