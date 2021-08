Il calcio italiano piange Francesco Morini. L’ex difensore della Juventus aveva da poco compiuto 77 anni. Stopper del calcio anni ’70, Morini ha legato la sua carriera alla maglia bianconera. Dopo l’esordio in serie A con la Sampdoria nel 1964, Morini passa alla Juve, dove milita dal 1969 al 1980. Nel suo palmarès 5 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa Uefa: 372 presenze senza gol. Difensore temutissimo da centravanti come Riva e Boninsegna, era soprannominato “Morgan”, come il pirata, per l’abilità nel sottrarre palla all’avversario. Nel video, il ricordo di Morini su JuvenTv.

