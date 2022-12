Il “rompicapo più facile al mondo” e “Bello bello” sono, rispettivamente, lo shorts e il filmato più popolari su YouTube in Italia nel 2022.

I video che hanno fatto tendenza su YouTube nel 2022

Come ogni anno, la piattaforma gestita da Google-Alphabet elenca i maggiori trend sul servizio di streaming nel nostro Paese. Il “rompicapo più facile al mondo” e “Bello bello” sono, rispettivamente, lo shorts e il filmato più popolari su YouTube in Italia nel 2022.

Completano la top five degli shorts più di tendenza, i clip veloci che si ispirano al successo di TikTok, “Quando volevi portare i giocattoli a scuola” dei Me contro Te, “Bambino di 8 anni fenomeno delle arti marziali” di Sim1workout, “Ouch” di Celine & Michiel e “Cose divertenti da fare a casa” di MissMamma Sorriso.

Nella categoria dei video non musicali più popolari, dopo l’esibizione di Martelli a Italia’s Got Talent, spiccano “Soldato russo si arrende, donne ucraine lo sfamano e gli fanno chiamare la madre: scoppia a piangere” di Fanpage.it, “Ep.77 Gli Avengers del calcio con Bonucci e Chiellini” di Muschio Selvaggio, “Povero gabbiano contro Kenny” di Pera Toons e “100 Days Building A Modern Underground Hut With A Grass Roof And A Swimming Pool” di Mr.Heang Update.

Nelle ultime ore, YouTube ha annunciato la disponibilità del recap 2022, la sezione che mostra artisti, canzoni, videoclip e playlist più di successo per numero di visualizzazioni, nell’anno che sta per chiudersi. In questa edizione, anche “personalità musicale”, ovvero una raccolta dei brani più ascoltati e guardati dagli utenti, utili a formare il profilo personale di ognuno. Sulla stessa falsariga Music Replay 2022 di Apple e Wrapped 2022 di Spotify, che raccolgono a fine anno le abitudini musicali dei fruitori delle due app.

Fonte: Ansa