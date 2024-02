New York fa causa a TikTok e Facebook: “Danni alla salute mentale dei ragazzi”

La città di New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi e perché "hanno consapevolmente progettato e commercializzato le loro piattaforme per creare dipendenza"

Le metropoli lanciano la guerra ai social. La città di New York ha fatto infatti causa a TikTok, Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi. “Negli ultimi dieci anni – ha spiegato il sindaco di New York, Eric Adams – abbiamo visto quanto il mondo online possa esporre i nostri figli a un flusso continuo di contenuti dannosi e alimentare la crisi nazionale della salute mentale dei giovani”. L’iniziativa richiama il procedimento intentato dalla California nel 2022.

Il sindaco di New York, Eric Adams, aveva anticipato la causa a fine gennaio. “Negli ultimi dieci anni abbiamo visto quanto il mondo online possa esporre i nostri figli a un flusso continuo di contenuti dannosi e alimentare la crisi nazionale della salute mentale dei giovani”, ha affermato il primo cittadino in una nota. Oltre alla città di New York, tra i querelanti ci sono anche il distretto scolastico e le istituzioni sanitarie, secondo le quali le società proprietarie hanno “consapevolmente progettato, sviluppato, prodotto, gestito, promosso, distribuito e commercializzato le loro piattaforme per attrarre e creare dipendenza, con una supervisione minima da parte dei genitori”.

