Rapina in banca a Milano, la polizia sta circondando l’agenzia

Una rapina è in corso all’agenzia di “Crédit agricole” in piazza Ascoli a Milano. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 8.30 e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia, con sei auto e altri uomini in borghese.

Al momento la filiale è circondata e la piazza è stata chiusa al traffico. Gli agenti – scrive Milano Today – sono in strada con i giubbotti antiproiettile indossati e le armi in pugno. Da via Fatebenefratelli filtrano pochissimi dettagli: non è ancora chiaro – anche se sembra di sì – se i banditi siano ancora all’interno della banca.

