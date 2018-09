SABATO 22 SETTEMBRE 2018, 15:46, IN TERRIS



Incidente mortale a Bordighera

Un'auto si è schiantata frontalmente contro un bus di linea: deceduti due coniugi

ragico incidente stradale sull'Aurelia, a Bordighera. Poco prima delle 12.30 di oggi, una Fiat Punto si è scontrata frontalmente con una corriera della Riviera Trasporti. Il drammatico bilancio è di due morti - due coniugi di 70 anni - e numerosi feriti.

Il frontale

Secondo quanto appreso, l'auto stava viaggiando verso il centro mentre l'autobus procedeva in direzione opposta: per cause tuttora in fase di accertamento (forse un malore improvviso) il conducente dell'auto, un uomo, ha perso il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta e schiantandosi così contro il bus. L'uomo al volante della Fiat è morto sul colpo, così come la donna, che è poi risultata essere la moglie, che viaggiava al suo fianco.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, con i vigili del fuoco e i carabinieri.Numerosi i passeggeri dell'autobus rimasti feriti; tra questi, anche il conducente dell’autobus e alcuni passeggeri. Sono tutti stati visitati al Pronto Soccorso e sembrerebbe che nessun ferito versi in condizioni preoccupanti. La statale Aurelia è rimasta chiusa a lungo in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi per diverse ore.

