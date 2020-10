Francia: strage familiare a Parigi, 5 morti tra cui 4 bimbi

Tragedia familiare nella banlieue di Parigi: 5 persone, fra cui 4 bambini, sono state ritrovate morte oggi in una villetta di Noisy-le-Sec, nella Seine-Saint-Denis. La quinta vittima è una donna.

Lo ha reso noto la procura. Altri 3 adulti sono gravemente feriti. Fra questi – riporta Ansa – anche il presunto autore della strage. Leggermente feriti due adolescenti.

Lite familiare

Fonti della polizia parlando di lite familiare in “circostanze da determinare”. L’autore sarebbe originario dello Sri Lanka. Secondo BFM-TV, che ha ricostruito la vicenda, un giovane insanguinato è entrato in un bar del quartiere per chiedere aiuto.

Ha detto al gestore che un suo zio era “impazzito” e che aveva aggredito tutta la famiglia “con un coltello e un martello”. La polizia si è precipitata sul posto ed ha ritrovato una scena che ha lasciato “in stato di shock anche gli agenti”, secondo le testimonianze raccolte dall’inviato della tv sul posto.

Morti e feriti

All’interno della villetta, i poliziotti hanno trovato, oltre ai 5 morti, tutti gli altri membri della famiglia feriti sanguinanti a terra e privi di senso. Tre di loro sono in codice rosso, altri sarebbero meno gravi.

Il presunto colpevole, lo zio della famiglia, è stato rinvenuto vivo ma in coma, con un coltello e un martello a fianco. È stato portato in codice rosso all’ospedale parigino di Beaujon. Secondo fonti della polizia, i tre minori presenti in casa sono tra le vittime.

Au moins 5 morts dont plusieurs enfants à Noisy-Le-Sec. La piste privilégiée est celle du drame familial. Il y a également plusieurs blessés dans un état grave dont l’auteur présumé des faits. pic.twitter.com/h7laWLHtNA — Remy Buisine (@RemyBuisine) October 3, 2020

