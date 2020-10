Caso Gregoretti, Salvini arrivato al palazzo di Giustizia di Catania

CATANIA, L'INTERVISTA A MATTEO SALVINI ALLA VIGILIA DEL PROCESSO

Amici, un saluto da Catania alla vigilia della mia udienza. Non mi era mai capitato nella vita, ma c’è sempre una prima volta😊.Andrò in Tribunale con l'animo tranquillo e la coscienza a posto, per aver salvato vite e difeso il mio Paese, forte anche del sostegno che mi arriva da voi e, devo dire con sorpresa, anche da molte persone che non la pensano come me ma mi hanno comunque inviato la loro vicinanza e il loro sostegno.Ho piena fiducia nei giudici, nell’Italia e negli Italiani.Senza paura, come sempre col sorriso e a testa alta.Fatemi compagnia, mi intervista Maria Giovanna Maglie.

Pubblicato da Matteo Salvini su Venerdì 2 ottobre 2020