MARTEDÌ 14 AGOSTO 2018, 16:00, IN TERRIS



GENOVA

Crollo del Ponte Morandi, i morti salgono a 35

Disastro nel capoluogo ligure, il viadotto è piombato su alcune abitazoni di Via Fillak: in 4 estratti vivi dalle macerie

REDAZIONE

ontinua a salire vertiginosamente il bilancio dei morti della tragedia che ha coinvolto il Ponte Morandi sull'autostrada A10 a Genova: al momento, i soccorritori hanno accertato la presenza di 35 vittime, fra le quali una bambina di soli 9 anni. E il conteggio, purtroppo, potrebbe aggravarsi nelle prossime ore: il viadotto, infatti, si è sgretolato per un tratto di quasi cento metri, rovinando nel torrente Polcevera ma anche su alcune abitazioni di Sampierdarena, in particolare Via Fillak, travolgendo case e auto, almeno una trentina. Tutte le ambulanze della città sono state dirottate verso la zona del disastro, mentre vigili del fuoco, Forze dell'ordine e Protezione civile proseguono il loro lavoro per tentatre di trovare qualcuno ancora in vita: al momento in 4 sono stati estratti dalle macerie, altri 11 sono i feriti. L'intera zona circostante è stata sgomberata per il timore di nuovi crolli.

Toninelli: "Tragedia immane"

In mattinata Amalia Tedeschi, funzionario dei vigili del fuoco a RaiNews, aveva confermato la presenza "feriti estratti dalle auto" e che "sono una ventina i mezzi coinvolti". Subito dopo la tragedia, il ministro per le Infrastruttre e Trasporti, Danilo Toninelli, aveva detto che a Genova "si profila un'immane tragedia", affermando di stare "seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto... Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro, Edoardo Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città". Emblematica la voce di una persona che, durante un video che ha immortalato il crollo, grida "Oh mio Dio" poco prima che il viadotto si sgretoli. Il diluvio che ha interessato il capoluogo ligure nel corso della mattina pare abbia ora rallentato la sua intensità, permettendo ai soccorritori un lavoro più agevole.

Terrore a Genova

A causa del crollo, dalle 11.40 è interrotta la linea ferroviaria da Genova-Bolzaneto a Genova Piazza Principe, via Granarolo, via Sussidiaria e via Bastioni, e anche quella da Sestri Ponente a Genova Bolzaneto. Un disastro che, hanno raccontato alcuni testimoni attualmente ricoverati sotto choc presso l'Opsedale 'Villa Scassi' di Sampierdarena, si sarebbe verificato dopo che un fulmine ha colpito la base di un pilastro, facendolo cedere. Quella avanzata da queste persone, una famiglia di quattro persone, è un'ipotesi al momento sotto indagine da parte degli inquirenti. Il ponte era stato inaugurato nel 1967 e transita sopra una zona densamente abitata, con abitazione e capannoni industriali, molti dei quali colpiti dai detriti staccatisi durante il crollo. Buona parte del viadotto crollato è finito nel torrente Polcevera ma alcune parti sono finite sopra le case sottostanti. Probabilmente, il tratto venuto giù è lungo non meno di un centinaio di metri.

In aggiornamento...