Avvertita forte scossa di terremoto nell'aquilano

I dati provvisori dell'Ingv parlano di una magnitudo 4.4 e 4.9

MANUELA PETRINI

aura nel tardo pomeriggio di giovedì 7 novembre, quando una forte scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'istituto nazionale di geofisica. Al momento i dati dell'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, parlano di una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9. La scossa è avvenuta alle 18.35 e l'epicentro sarebbe stato individuato in provincia dell'Aquila, nella zona di Avezzano. Il sisma è stato avvertito distintamente, anche a Roma e in altre zone del Lazio.

Subito dopo la scossa, la popolazione ad Avezzano e in alcuni paesi della Marsica si è riversata in strada. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita nettamente anche a Chieti.

