Le autorità di Taiwan navi da guerra russe al largo della costa orientale. E di aver inviato aerei e unità navali per hanno dichiarato di aver avvistato due. E di aver inviato aerei e unità navali per monitorare i movimenti delle navi . Il ministero della Difesa di Taiwan ha reso noto che le fregate russe sono state viste “navigare da sud a nord nelle acque al largo della nostra costa orientale”. E che “sono partite dalla nostra zona di risposta” in direzione sud-est al largo della città portuale di Suao. Una località che ospita un’importante base navale taiwanese. L’autogovernata Taiwan riferisce di una presenza quasi quotidiana di navi cinesi nelle sue acque. La Cina rivendica l’isola come suo territorio e ha giurato di conquistarla un giorno, se necessario con la forza. La presenza di navi da guerra russe è tuttavia insolita. Sos Taiwan Secondo l’agenzia di stampa statale russa Interfax “un distaccamento di navi da guerra della flotta dell’oceano Pacifico è entrato nel Mare delle Filippine dopo aver attraversato il Mar Cinese Meridionale”. Le navi da guerra stavano svolgendo compiti nell’ambito di una traversata marittima a lungo raggio. Ciò comprendeva “una battaglia navale simulata per respingere un attacco missilistico di un nemico simulato dal mare”. Come gli Stati Uniti – il suo principale alleato – Taiwan ha imposto sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. Il pacchetto di misure copre esportazioni come la tecnologia informatica e i macchinari. Il ministero della Difesa di Taiwan ha chiarito che sarà costretto a “contrattaccare” per autotutela. Se un aereo militare cinese o una qualsiasi “entità” dovesse entrare nello spazio aereo o nelle acque territoriali dell’isola ignorando gli avvertimenti. “Al fine di proteggere la sicurezza di spazio aereo e acque territoriali”. Escalation militare La procedura annunciata è collegata alle vicende che hanno visto l’esercito di Taipei rilevare al mattino 19 aerei militari cinesi (inclusi i caccia Chengdu J-10 e Shenyang J-16), di cui otto hanno tagliato la linea mediana e si sono avvicinati alla zona contigua di Taiwan , a 24 miglia nautiche dalla costa. In una conferenza stampa, il direttore dell’Ufficio di pianificazione delle operazioni congiunte, il maggiore generale Lin Wen-huang, ha affermato che le forze armate continueranno a monitorare da vicino gli sviluppi nello Stretto di Taiwan e se gli aerei dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) e le navi entrano nella zona contigua di Taiwan , farà decollare gli aerei da combattimento. E Invierà navi militari e dispiegherà sistemi missilistici di difesa aerea terrestri per tracciare e monitorare i loro movimenti. La Bbc ha pubblicato nuove prove del programma cinese di palloni aerostatici in Asia, comprese le foto, in sorvolo sul Giappone e su Taiwan . Lin, in particolare, ha affermato che qualora un pallone costituisca una minaccia per Taiwan , la decisione da adottare non potrà essere che l‘abbattimento e la distruzione.

Palloni spia

Non solo sopra gli Stati Uniti, ma anche sopra il Giappone e Taiwan . La Bbc ha mostrato immagini di palloni spia cinesi sopra i cieli dell’Asia orientale, svelando i contorni di un programma di sorveglianza che Pechino avrebbe in atto almeno dal 2021. Q uando, nel settembre di quell’anno, emersero prove di un pallone spia che stava sorvolando il nord del Giappone. In base a un’inchiesta condotta dall’emittente pubblica britannica in collaborazione con il gruppo di intelligenza artificiale Synthetaic, sono emerse diverse immagini di palloni aerostatici che si ritiene siano stati lanciati dalla Cina interna. Sempre nel settembre 2021, fotografie scattate dall’ente meteorologico di Taiwan mostravano un pallone in sorvolo sopra i cieli della capitale, Taipei. I riscontri ottenuti da Synthetaic, si basano su immagini satellitari fornite dal gruppo Planet Labs. E le informazioni sono state lavorate da un software di intelligenza artificiale, denominato Raic (Rapid Automatic Image Categorization).

A caccia di dati

I palloni utilizzati per la sorveglianza appaiono piccoli nelle immagini satellitari. Ma sarebbero in realtà di grandi dimensioni (quanto diversi autobus). Ed equipaggiati con attrezzature sofisticate in grado di raccogliere grandi quantità di dati. Secondo John Culver, un ex analista di Asia orientale della Cia interpellato dalla Bbc, sarebbero almeno cinque anni che Pechino usa palloni aerostatici per la sorveglianza. Questi aerostati sarebbero “progettati per missioni di lungo raggio”. E alcuni di questi avrebbero “apparentemente attraversato il globo”. Proprio un pallone avvistato sopra i cieli degli Stati Uniti, a febbraio scorso, e successivamente abbattuto, aveva innescato la più grave crisi diplomatica tra Cina e Stati Uniti in tempi recenti. La Cina aveva riconosciuto come proprio l’aerostato. Parlando di un pallone utilizzato a scopi meteorologici. Ma per il Dipartimento di Stato Usa, i palloni cinesi sarebbero attrezzati per raccogliere segnali di intelligence. E quelli che hanno sorvolato il territorio statunitense avrebbero avuto “più antenne. In grado probabilmente di raccogliere e geo-localizzare le comunicazioni“. Il caso del pallone spia cinese sopra i cieli degli Stati Uniti ha attirato l’attenzione internazionale. Per essersi trovato – a un certo punto, mentre sorvolava il Montana – a sole 80 miglia (circa 130 chilometri) di distanza da una base militare con testate nucleari.

Strategia di Pechino