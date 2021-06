I risultati di un'indagine condotta tra 250 manager da Nibol, la startup che mette a disposizione di aziende e freelance una piattaforma per la gestione e prenotazione di postazioni di lavoro in ufficio e fuori

scrivanie prenotabili. Un concetto (quello della “mia scrivania”) sembra non esistere più nell’era post Covid. Le aziende stanno già elaborando piani di lavoro remoto ibridi. Che danno loro l’opportunità di ridurre lo spazio in ufficio. E tutto è diventato più liquido e flessibile. Incluse le postazioni di lavoro. Così le scrivanie sono diventati spazi di lavoro prenotabili. Al pari di sale riunioni e co-working. Con soddisfazione sia delle aziende. Che possono così mantenere un uso efficiente degli spazi aziendali. Sia dei lavoratori che possono scegliere di giorno in giorno la postazione di lavoro migliore. In ufficio e fuori. Proprio questo è uno degli aspetti più importanti. Affrontato dal management aziendale. Le aziende, infatti, spendono più di 2,5 milioni di euro all’anno in scrivanie vuote. Non riuscendo a implementare un sistema strutturato di gestione degli spazi di lavoro. Il “lavoro agile” cambia la società . A partire dalle. Un concetto (quello della “mia scrivania”) sembra non esistere più nell’era post Covid.piani di lavoro remoto ibridi. Che danno loro l’opportunità di ridurre lo spazio in ufficio. E tutto è diventato più liquido e flessibile.di lavoro. Così le scrivanie sono diventati spazi di lavoro prenotabili. Al pari di sale riunioni e co-working. Con soddisfazione sia delle aziende. Chedegli spazi aziendali. Sia dei lavoratori che possono scegliere di giorno in giorno la postazione di lavoro migliore. In ufficio e fuori.i. Affrontato dal management aziendale. Le aziende, infatti, spendono più di 2,5 milioni di euro all’anno in scrivanie vuote.un sistema strutturato di gestione degli spazi di lavoro.

Svolta nel lavoro

dress code. In questi mesi di smartworking ci si è abituati al più o meno esplicito, dell’abito per l’uomo. E del tailleur per la donna. Anche ora. Con il rientro in ufficio. Smartworking. Lavoro agile. Scrivanie prenotabili. Sono tante le novità che l’avvento del Covid ha portato nel mondo del lavoro. E continua a farlo. Come dimostrano i risultati di una ricerca condotta tra 250 manager da Nibol. La startup che mette a disposizione di aziende e freelance una piattaforma. Per la gestione e la prenotazione di postazioni di lavoro. In ufficio e fuori. E’ abitudine diffusa, ormai, l’abbandono della cravatta. A favore di un look più casual. Con camicia e jeans. Lo conferma il 70% degli intervistati. Addio. In questi mesi dici si è abituati al look comodo del lavoro da casa. Ciò ha fatto sì che sia venuto meno l’obbligo,, dell’abito per l’uomo. E del tailleur per la donna. Anche ora. Con il rientro in ufficio. Smartworking. Lavoro agile. Scrivanie prenotabili.ha portato nel mondo del lavoro. E continua a farlo. Come dimostrano i risultati di una ricerca condotta tra 250 manager da Niboldi aziende e freelance una piattaforma. Per la gestione e la prenotazione di postazioni di lavoro. In ufficio e fuori.. A favore di un look più casual. Con camicia e jeans. Lo conferma il 70% degli intervistati.

Modalità “da remoto”

Colloqui da remoto. L’impossibilità di avere incontri di persona e ravvicinati è stata sicuramente una delle conseguenze più difficili. Con le quali convivere nell’ultimo periodo. Tra gli incontri che sono venuti meno ci sono naturalmente anche quelli professionali. Tra i quali i colloqui. E’ ormai diventata prassi la modalità “da remoto”. Anche ora con il rientro in ufficio, per i colloqui si continua a preferire l’opzione virtuale. Con “call” e “interview” effettuate tramite le diverse piattaforme di videoconferenza. Come conferma il 65% degli intervistati. Meno viaggi di lavoro Meno viaggi di lavoro, inoltre. Il turismo, si sa, è uno dei settori che più ha sofferto (e soffrirà) a causa dell’emergenza Covid. E il “business travel” non fa eccezione. Impossibilità di varcare il confine nazionale. Divieto di incontri ravvicinati. Risparmio di costi. Sono solo alcune delle cause che hanno frenato in questi mesi i professionisti viaggiatori. Secondo un recente report McKinsey, il 20% dei viaggi di lavoro potrebbe essere sostituito da incontri virtuali. Anche da un emisfero all’altro. L’importante è scegliere l’orario giusto. Animali in ufficio. Se fino a qualche mese fa, la presenza degli amici a 4 zampe in ufficio era limitata a qualche giornata. O a ricorrenze particolari. Adesso cani e gatti sono diventati un benefit. Ai quali chi va in ufficio non vuole rinunciare. E così il 54% dei manager ha dichiarato che i dipendenti potranno portare il proprio amico peloso in ufficio. Una volta a settimana.

Gestione efficiente

“L’utilizzo di una piattaforma come Nibol permette una gestione efficiente degli spazi di lavoro“, spiega Riccardo Suardi. Prosegue il fondatore di Nibol: “La prenotazione ‘a tempo’ della scrivania per esempio, ha vari vantaggi. Permette da una parte all’azienda di ottimizzare i costi. E di poter gestire al meglio i diversi spazi. Reinventando o eliminando quelli inutilizzati. Dall’altra consente ai dipendenti di scegliere ogni giorno una postazione di lavoro sempre diversa. Una gestione attenta e strutturata dello spazio non solo permette alle aziende di risparmiare. Ma anche di migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro. Per i propri dipendenti. Che possono prenotare in anticipo la scrivania. Ma anche la sala riunioni. O il parcheggio aziendale. Senza alcun tipo di stress“.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.