Tasso di occupazione

A un anno dal conseguimento del titolo è alto tasso di occupazione. Si considerano occupati tutti coloro che sono impegnati in un’attività retribuita, di lavoro o di formazione. La percentuale, infatti, raggiunge il 72,7%. Mentre è basso (12,1%) il tasso di disoccupazione. Misurato sulle forze di lavoro. Cioè su coloro che sono già inseriti o intenzionati a inserirsi nel mercato del lavoro. Tra gli occupati, il 22,9% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea. Il 20,8% ha invece cambiato lavoro. Il 56,3% ha iniziato a lavorare solo dopo il conseguimento del titolo. Il 25,5% degli occupati può contare su un lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato. Mentre il 42,5% su un lavoro non standard. In particolare su un contratto alle dipendenze a tempo determinato. Il 10,9% svolge un’attività autonoma. Come libero professionista. Lavoratore in proprio. Imprenditore, etc. Il lavoro part-time coinvolge il 24,8% degli occupati. La retribuzione è in media di 1.286 euro mensili netti. Il 55,2% degli occupati considera il titolo molto efficace o efficace per il lavoro svolto. Più nel dettaglio, il 48,3% dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite all’università.