Padre Dominic Ngô Quang Tuyên è il segretario di Caritas Vietnam “Tutti i battezzati sono chiamati a una missione di carità verso i sofferenti e a diffondere a tutti la Buona Novella. Questa missione è di Dio stesso”, afferma il religioso all’agenzia missionaria vaticana Fides. Nella parrocchia di Phú Xuân, a Ho Chi Minh city, padre Dominic Ngô Quang Tuyên ha sempre dato tutto se stesso per l’evangelizzazione e la carità. Ha organizzato laboriosamente gesti di vicinanza concreta e aiuti alle famiglie indigenti. Case per i senza tetto. Accoglienza e conforto dei giovani in contesti difficili. Istruzione per i bambini di famiglie povere.

Carità in Vietnam

Il 74enne sacerdote di Ho Chi Minh City è stato detenuto 13 anni ai tempi del regime comunista, ha subito sei interventi al cuore. E in tutte queste prove, il suo spirito missionario è rimasto sempre ardente. Ex Segretario generale della Commissione per l’evangelizzazione della Conferenza episcopale vietnamita. Ed ex direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Vietnam. Ha anche curato la traduzione in vietnamita di insegnamenti e documenti di Papa Francesco. Come l’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”. Affinché fossero disponibili per la gente vietnamita. La sua esperienza è costellata da grandi sacrifici e soprusi subìti. “Ho scoperto che Gesù Cristo è sempre stato accanto a me. Per sostenermi e consolarmi con la sua Parola nel Vangelo”. Il sacerdote è intervenuto al convegno nazionale Caritas organizzato nella diocesi di Hai Phong. 80 chilometri a est della capitale Hanoi. E ha ribadito l’importanza inscindibile tra carità ed evangelizzazione.

Soccorso

Nel convegno sono state presentate le attività svolte dalla Caritas Vietnam. Cioè i soccorsi d’urgenza e la riparazione delle case danneggiate per le vittime nelle regioni colpite da calamità naturali ed epidemie. La protezione e accoglienza di madri e bambini abbandonati. L’installazione di sistemi di acqua potabile in aree remote molto povere. Il sostegno ai poveri e ai malati di Covid-19 durante la pandemia. I programmi di assistenza, formazione e integrazione sociale per malati di HIV e portatori di handicap. La disponibilità di borse di studio per studenti poveri. Attività di prevenzione della tratta di esseri umani. Opere che “aiutano a diffondere l’amore di Dio nella comunità e nella società vietnamita”, evidenzia la Caritas Vietnam.