Il percorso a Venezia del discernimento. Marta Rodriguez è una laica consacrata del Regnum Christi. Docente al Pontificio Ateneo “Regina Apostolorum” di Roma. Collaboratrice dell’Osservatore Romano per l’inserto “Donne Chiesa Mondo”. Sarà lei a predicare gli esercizi al seminario di Venezia. Si tratta della prima volta che una donna propone gli esercizi spirituali al seminario patriarcale.

Al servizio delle donne

Marta Rodriguez si è consacrata molto giovane a Dio nel Movimento Regnum Christi. E giovane è giunta a Roma, che è diventata la sua città adottiva. Da febbraio 2011 è direttrice dell’Istituto di studi superiori sulla Donna. Alla cui fondazione aveva collaborato nel 2003. Dal 2000 al 2005 ha fatto parte di un gruppo di studio su tematiche legate alla donna. Si è laureata in Scienze dell’educazione. In Scienze religiose. E in Bioetica. Ha frequentato un master in consulenza filosofica e antropologia esistenziale. Ha anche conseguito la licenza in Antropologia. A Roma si è dedicata alla pastorale famigliare e dei giovani. Seguendo ragazze e donne dai 10 ai 70 anni. In scuole, università e parrocchie.

Clero di Venezia

Gli esercizi spirituali del patriarcato di Venezia si svolgono a Lentiai, in provincia di Belluno. Alla casa di spiritualità “Stella Maris” delle Suore di San Giuseppe. Marta Rodriguez ha già collaborato con la diocesi veneta. Sia in un altro ritiro per il clero. Sia più recentemente, questa estate, per il campo di discernimento. Rivolto ai giovani. E proposto dal centro diocesano per le vocazioni. Marta Rodriguez dirige l’Istituto di studi superiori sulla donna. All’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Ed è responsabile della sezione Donna del dicastero vaticano per i laici, la famiglia e la vita. Creato da Papa Francesco nel 2016. E guidato dal cardinale statunitense Kevin Joseph Farrell. L’Istituto di studi superiori sulla donna e il Movimento Regnum Christi si impegnano attivamente da anni. Per fornire risposte concrete alle necessità e alle sfide della contemporaneità.

