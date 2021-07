Al tempio votivo alla Giudecca il catechesi del patriarca di Venezia sul Risorto. “Abbiamo bisogno di tornare a fissare lo sguardo su Gesù”, afferma monsignor Francesco Moraglia nella solennità del Santissimo Redentore. “Ai cristiani è chiesto– oggi più che mai- di annunciare la presenza di Dio in questo mondo. Con parole e comportamenti conseguenti. Propri di chi è nel mondo. Ma non aderisce alla sua logica. Ma per farlo abbiamo bisogno di un senso. Di una direzione. Di quell’amore eterno che ci ama da sempre”.

Aggiunge il patriarca :“Più che di filosofie o etiche a cui fatichiamo a dare fondamenti condivisi. Abbiamo bisogno di tornare a fissare lo sguardo su una persona. il Signore Gesù, il Santissimo Redentore. È Lui la sintesi e la testimonianza eterna dell’amore di Dio per l’umanità. E’ Lui la possibilità credibile e affidabile, per gli uomini e le donne di oggi, di ritrovare un significato pieno e bello per la vita e la storia. Sapendole ‘leggere’ ed assumendole fino in fondo. Ma, nello stesso tempo, andando oltre la dimensione storica che non ci appaga e soddisfa proprio perché finita”.

Speranza cristiana

Bisogna, secondo il patriarca, che “la speranza cristiana sia risorsa reale nella nostra vita. Così da permetterci di stare nella storia come persone salvate. Come persone redente in Gesù”. Al termine della celebrazione il patriarca Moraglia ha impartito la benedizione eucaristica alla città. Come è tradizione, dalla sommità della scalinata della basilica del Redentore.