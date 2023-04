Allarme-Sudan dell’agenzia missionaria vaticana Fides. Il conflitto tra le due fazioni militari in Sudan rischia di ripercuotersi sui Paesi confinanti. Anche perché entrambi i contendenti hanno addentellati con gli Stati vicini e sponsor esterni. Le Forze Armate Sudanesi (FAS) comandante dal generale Abdel Fattah Al-Bourhane hanno forti legami con i loro omologhi egiziani. Come evidenziato dal fatto che alcuni militari del Cairo, che si trovavano in Sudan per esercitazioni congiunte, sono stati detenuti temporaneamente dai miliziani delle Forze di Supporto Rapido (RSF). Guidate dal rivale di Al-Bourhane, il generale Mohammed Hamdan Daglo (o Dagalo), detto “Hemetti”. La vicinanza tra le forze armate regolari sudanesi e quelle dell’Egitto fa parte della campagna di pressione condotta dal Cairo contro l’Etiopia. Per via del controllo del flusso delle acque del Nilo, compromesso a dire dell’Egitto, dalla Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), il più grande impianto idroelettrico mai costruito in Africa.

Sos Sudan

Si comprende quindi, secondo Fides, che Addis Abeba veda con favore Daglo piuttosto che Al-Bourhane. Dalle sue roccaforti nel Darfur (nell’ovest del Paese) Daglo con le sue RSF ha intessuto una fitta rete di rapporti transfrontalieri incentrati sul commercio dell’oro estratto dalle miniere dell’area e sull’invio di propri uomini per rinforzare le file dei propri alleati regionali. In particolare Daglo è supportato dall’uomo forte della Cirenaica (est della Libia) Khalifa Haftar, al quale il generale ribelle sudanese avrebbe fornito alcuni mercenari. Il ruolo di Haftar mostra la complessità della situazione politica regionale. Il generale libico è sponsorizzato dagli Emirati Arabi Uniti, dalla Francia, dalla Russia e dall’Egitto. Quest’ultimo, come si è visto, appoggia Al-Bourhane e non Daglo. Il margine di manovra di Haftar deriva, secondo alcune analisi, dal fatto che questi garantisce la sicurezza della frontiera occidentale egiziana. Inoltre gli Emirati, sponsor sia di Haftar sia di Daglo, sono i recettori dell’oro estratto dalle miniere sudanesi e da quelle centrafricane, controllate dai miliziani russi della Wagner a loro volti accusati dai Paesi occidentali di collusioni con Daglo.