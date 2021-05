Il videomessaggio del Papa per la benedizione della cattedrale in Madagascar

Papa Francesco ha inviato un videomessaggio in occasione del rito di benedizione della Concattedrale di San Giuseppe a Miandrivazo, in Madagascar

Il messaggio del Papa

“Cari fratelli e sorelle – dice il Papa in spagnolo nel videomessaggio -, sto guardando alcune foto della nuova Cattedrale, la futura Cattedrale che il 1° maggio, Festa di San Giuseppe Lavoratore, sarà benedetta”.

“Mi congratulo con voi per questo lavoro che state facendo e mi congratulo con voi per tutto il lavoro educativo, sociale, religioso, per quello che state facendo per i canali dell’acqua affinché possa esserci più riso tra di voi”, prosegue il Pontefice. “E chiedo a San Giuseppe di proteggervi molto – aggiunge -. E mi unisco a tutti voi nella benedizione di questa nuova cattedrale. Possa Dio – conclude – benedirvi e non dimenticatevi di pregare per me”.

